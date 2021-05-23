أخبار عاجلة

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يريدونها "مرضية تلبي الطموحات".. حركة النقل الخارجي بعيون المعلمين

Print
يريدونها "مرضية تلبي الطموحات".. حركة النقل الخارجي بعيون المعلمين يريدونها "مرضية تلبي الطموحات".. حركة النقل الخارجي بعيون المعلمين
يأملون بعد الغموض ألا تكون كسابقتها ضئيلة ولا تلبي شريحة واسعة منهم

يريدونها

أتاحت وزارة التعليم، اليوم، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية وتحقيق مصلحة التعليم، التقديمَ على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية؛ فيما طالب العديد من المعلمين والمعلمات بأن تكون حركة النقل هذا العام مُرضية تلبي رغباتهم، وتتيح وظائف تعليمية.

فبعد غموض وجودها وموعدها لعام دراسي كامل، أعلنت وزارة التعليم أمس عن وجود حركة نقل خارجي وداخلي؛ حيث شهدت المواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي سعادة المعلمين والمعلمات طالبي حركة النقل، مطالبين الوزارة بتحقيق حركة نقل للمعلمين والمعلمات ترضي الأغلبية منهم؛ مشيرين إلى أن ذلك لا يكون إلا بوجود وظائف تعليمية بشكل أكثر، وألا تكون الحركة كسابقتها ضئيلة ولا تلبي شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت، اليوم، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وتتميز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس http://moe.gov.sa/ar/mediacenter.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا