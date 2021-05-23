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الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في " مجمع الملك فيصل" بالطائف

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تقليص قوائم المرضى وكاميرات متخصصة لخدمة مراجعي المراكز الصحية

الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في

نجح قسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في مواكبة رؤية الصحة من خلال التوسع في مجالات الخدمة، وتقليص قوائم المرضى، وإدخال الاجهزة الحديثة الى القسم.

وأشار رئيس قسم العيون بالمجمع الدكتور سامي الحارثي، إلى أن القسم يحتوي على عيادات تخصصية وتشخيصية لعدد من التخصصات الدقيقة بطب وجراحة العيون التي تتضمن القرنية والشدفة الامامية، وجراحات تصحيح النظر، وطب وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي، والمياه الزرقاء، وطب وجراحة الأطفال والحول، والعدسات الصلبة.

وأضاف: "كما يحتوي القسم على عيادات أولية لفرز الحالات المحولة من المراكز الصحية الأولية أو المحالة من خارج المحافظة وتحويلها للعيادات التخصصية اللازمة"، موضحاً أنه تمّ تفعيل خاصية التطبيب عن بُعد (telemedicine) الأولى من نوعها بالمملكة عن طريق توزيع كاميرات تصوير الشبكية عالية الدقة على المراكز الصحية الأولية بحيث يتم تصوير شبكية مرضى السكري عن طريق الممارس الصحي بالمركز الصحي وإحالتها بالنظام إلى مركز قراءة الصور بالقسم لقراءتها وتفنيدها حسب الحالة.

وقال "الحارثي": "تم توفير عيادة متخصصة للمساعدات البصرية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الغربية والتي تستقبل حالات من مدن المنطقة الغربية كافة عن طريق إحالتها إلى عيادة الفرز ومنها الى العيادة المتخصصة".

وأردف: "كما تم تفعيل خدمة مرضى الاعتلال الشبكي للخدج سواء من داخل المجمع أو من الإحالات القادمة من مختلف مدن المملكة بالمنطقة الغربية، ولتيسير سير العمل وتقليل قوائم الانتظار تم تخصيص ٤ غرف عمليات خاصة لطب وجراحة العيون مجهزة بطاقم طبي متكامل وبأجهزة عالية الجودة، منها غرفة خاصة لجراحات تصحيح النظر المجهّزة بأحدث أجهزة تصحيح النظر متضمناً الفيمتوليزك والـtrans-epi PRK الأولى من نوعها بالمملكة على مستوى الوزارة.

الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في

الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في

الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في

الأولى من نوعها بالمملكة.. تطبيب عن بُعد في

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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