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بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

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يأتي ذلك سعيًا لجهودها في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة

بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفة وإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية؛ وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية بدأت بأعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول ٢٦٠٠م.ط، ويجري العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٢%؛ موضحًا أن ذلك يأتي سعيًا لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة.

وأبان "آل جلبان"، أن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة؛ يسير بالشكل الصحيح، وسيتم الاستفادة منه في أقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "آل جلبان": إن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كل المشاريع التنموية في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن الجميع سيستفيد من كل المشاريع بعد الانتهاء منها.

بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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