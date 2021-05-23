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كلية الاتصالات بجدة تُطلق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع منسوبيها

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العامودي: الكلية تسعى دائماً الى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة

كلية الاتصالات بجدة تُطلق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع منسوبيها

بدأت اليوم الأحد الموافق 11 / 10 / 1442هـ، بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريب الإداريين والمتدربين بإشراف عام من قِبل وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية، بالتعاون الفعال مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وصرّح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن الكلية قامت بتجهيز وإعداد مركز للتطعيم ضد الفيروس بمقرها من أجل استقبال المنسوبين وذلك في قاعة المعرفة، والذي يستهدف التطعيم كجرعة أولى فقط.

أوضح، أن الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 تكمن في أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيداً وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وأشار العامودي، الى أن الكلية تسعى دائماً الى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة والأمراض، ونشر الوعي لمنسوبيها حيث تهدف هذه الحملة إلى تحصين المنسوبين وحمايتهم من الإصابة بكوفيد-19.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الأنشطة والحملات التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الكلية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وتعزيزاً للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة، مقدماً شكره وتقديره الى الإدارة العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة وللفريق الطبي المشارك في هذه الحملة الصحية ضد كوفيد-19، متمنياً للجميع دوام الصحة والسلامة.

كلية الاتصالات بجدة تُطلق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع منسوبيها

كلية الاتصالات بجدة تُطلق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع منسوبيها

كلية الاتصالات والإلكترونيات جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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