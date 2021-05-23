"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة

النايف: نسبة التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى 53 %
أطلقت جامعة حائل اليوم، حملة توعوية بعنوان "جامعة حائل محصنة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، أن الحملة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي ورفع نسبة التحصين المجتمعي بالجامعة لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم للوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن نسبة التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى 53 %.
وأكد الدكتور النايف، أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين بالدخول إلى مقارها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، منوّهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير اللقاحات بشكل مجاني وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا. جامعة حائل جامعة حائل محصنة