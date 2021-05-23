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"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة

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"جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة "جامعة حائل محصنة‏‏".. حملة توعوية لرفع نسبة التحصين قبل الدراسة
النايف: نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى 53‏ %

أطلقت جامعة حائل اليوم، حملة توعوية‏ بعنوان "جامعة حائل ‏محصنة"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة أخذ اللقاح ‏للحد من انتشار .

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سعود النايف، أن الحملة تعمل ‏على تعزيز الوعي المجتمعي ورفع نسبة التحصين المجتمعي ‏بالجامعة لتحقيق نسبة التحصين قبل بداية الفصل الدراسي القادم ‏للوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة، مشيراً إلى أن نسبة ‏التحصين بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وصلت إلى ‏53 %.‏

وأكد الدكتور النايف، أن الجامعة لن تسمح لغير المحصنين ‏بالدخول إلى مقارها ابتداءً من يوم الأحد 22 من ذي الحجة، ‏منوّهاً بما تبذله القيادة الحكيمة من جهود كبيرة في توفير ‏اللقاحات بشكل مجاني وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات ‏للوصول إلى النتائج الصحية المرجوة لمحاربة فيروس كورونا. ‏جامعة حائل جامعة حائل ‏محصنة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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