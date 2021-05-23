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أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

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أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ التدابير الوقائية

أمير جازان يوجّه بمضاعفة الرقابة وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجهات الحكومية بالمنطقة، بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكلٍ مكثّف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد المستجد.

وأكّد، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حدّدتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏الأمير المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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