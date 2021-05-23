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شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا

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طبيبان أمريكيان يحاولان حل لغز الحالة غير المألوفة

شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا

يعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى المستجد.

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، فقد بدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان المريض، أنتوني جونز؛ تضخماً كبيراً إلى أن أصبح "بحجم طبق".

وتقول الصحيفة إن التضخم الذي أصاب جونز حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل حتى التنفس، بشكل طبيعي.

وكان جونز قد أصيب بتضخم اللسان بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكورونا، الصيف الماضي.

وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن جونز من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجاً، واعتمد على أنبوب للتغذية، وفقا للصحيفة.

وتطلبت حالة جونز استدعاء الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل؛ الذي قال إنه رصد 9 حالات تضخم للسان لدى مرضى كورونا.

ولاحظ ملفيل أن 8 من المصابين بتضخم اللسان كانوا من الأميركيين الأفارقة؛ ما دفع نحو الظن بوجود اختلال جيني قد يكون سبباً لتلك الحالات، بحسب الصحيفة.

ورصد البروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ، وجود كمية زائدة من الخلايا الالتهابية على لسان جونز بعد فحصه تحت المجهر.

وقال يونغ إنه "لو تمكنت من تحديد السبب، لو وجدنا اختلافاً جينياً أساسياً كامناً، سيمكننا استخدام ذلك كمؤشر حيوي" في علاج حالات مستقبلية.

شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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