أخبار عاجلة

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة" -
"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكالمة 7 دقائق تُفقِد شابًّا إماراتيًّا مدخراتٍ جَمَعَها في سنوات

Print
مكالمة 7 دقائق تُفقِد شابًّا إماراتيًّا مدخراتٍ جَمَعَها في سنوات مكالمة 7 دقائق تُفقِد شابًّا إماراتيًّا مدخراتٍ جَمَعَها في سنوات
رغم مخاوفه وهواجسه إلا أنه انصاع لمحدثه ووقع في "الفخ"

مكالمة 7 دقائق تُفقِد شابًّا إماراتيًّا مدخراتٍ جَمَعَها في سنوات

لم يكن الشاب الإماراتي يتخيل أن مكالمة هاتفية استغرقت من وقته 7 دقائق؛ قد تتسبب في فقدانه كافة مدخراته المالية التي عكف على جمعها بجد واجتهاد طوال سنوات عمله.

ووفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية، بدأت فصول واقعة الاحتيال، عندما كان "راشد" منشغلًا في عمله لإنجاز بعض المهام الموكلة إليه، عندما تلقى اتصالًا هاتفيًّا من شخص ادعى أنه موظف يعمل في البنك الذي يودع لديه أمواله؛ موضحًا له أن سبب اتصاله يعود إلى قيام البنك بتنفيذ إجراءات تحديث للبيانات الخاصة بعملائه، ليشرع في طلب بعض المعلومات من راشد لتجديد بياناته.

في البداية، شعر "راشد" بمخاوف وهواجس بأن الشخص المتصل يحاول الاحتيال عليه؛ إلا أن المعلومات التي قدّمها عنه، جعلت راشد يطمئن للموظف، بالإضافة إلى أنه كان قد استقبل في وقت سابق رسائل من البنك، تؤكد له ضرورة تحديث بياناته.

وأثناء سير المكالمة الهاتفية، عادت الشكوك لتساور ذهن وأفكار راشد؛ وذلك بعد أن طلب منه الموظف تزويده بكلمة المرور الخاصة به؛ فرفض راشد في البداية إعطاءه إياها؛ إلا أن الموظف أكد له أن بطاقته سيتم إيقافها إلا إذا قام بتغيير رقمه السري، ومن أجل ذلك فهو بحاجة لرقمه السري القديم، لإلغائه وإدخال رقم آخر جديد، فوافق راشد، وأنهى المكالمة.

وبعد أقل من ساعة، وردت رسالة إلى هاتف راشد مرسلة من بنكه، تفيد بسحب كامل الرصيد المالي الموجود في الحساب المصرفي.

وعلى الفور، قام راشد بالاتصال على البنك للاستفسار عن الأمر؛ حيث أكد له موظفو البنك أنهم لم يقوموا بالتواصل معه، ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، أسفرت عن فقدانه كل المدخرات التي وفرها على مدى سنوات عمله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا