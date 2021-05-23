صُممت على شكل فانوس.. صيانة دورية لـ"ثريات حجر إسماعيل الـ 3"

★ ★ ★ ★ ★

قاعدة عريضة مزخرفة على هيئة أقواس وخلفية زجاج تسمح بنفاذ الضوء

أوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لـ"رئاسة الحرمين"، محسن بن عبدالمحسن السلمي؛ أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تقوم بعمل صيانة شهرية لثريات حجر إسماعيل الثلاث التي صُممت على شكل (فانوس) قائم على قاعدة عريضة مزخرفة على هيئة أقواس وخلفية من الزجاج تسمح بنفاذ الضوء، منتهياً برأس مدبب على شكل هلال، وفي كل فانوس كشاف ليد (40) واط، لون إضاءة أخضر.

وأكّد "السلمي"، أنه تتم الصيانة على الثريات بشكل دوري، وذلك بالإشراف على نظافتها والتأكد من عمل الكشاف وتوصيلاته وأنها بشكل جيد، ونظراً لحساسية وضع كشافات فوانيس الحجر يتم تغيير الكشاف بالكامل في حالة تعطله.

وأضاف: "يتم تجديد دهان تلك الفوانيس، وذلك بفك جميع أجزاء الفوانيس وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بوساطة معدة متخصّصة في ذلك، ليتم بعدها طلاء الفانوس بأربع طبقات من النحاس بسماكات متفاوتة".

واختتم "السلمي"، أن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.