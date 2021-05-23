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مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة

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مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة
أشادت بجهود ومصر في وقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني

مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة

أشادت الدكتورة مستورة الشمري؛ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لوقف إطلاق النار ونصرة الشعب الفلسطيني، مثمّنة في الوقت ذاته الجهود كافة التي تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين، بالدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

وأكّدت "الشمري"؛ أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة باعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت "الشمري"؛ بجهود جمهورية العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين وتمهّد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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