اليوم.. انطلاق أولى جلسات "ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات بالحرمين"

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تتناول الوسطية والاعتدال ومجمع كسوة الكعبة المشرّفة والمعارض وتطوير المشاريع

تنطلق اليوم أولى جلسات ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات في الحرمين الشريفين، برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وستشمل هذه الجلسات ثلاثة محاور، وهي: أثر الرؤية في تحقيق رسالة الوسطية والاعتدال، والمحور الثاني أثر الرؤية في تطوير مجمع كسوة الكعبة المشرّفة والمعارض والمتاحف، والمحور الأخير أثر الرؤية في تطوير مشاريع الحرمين الشريفين.جلسات ملتقى الرؤية