أخبار عاجلة

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة" -
"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمساعدة الـ"إيكمو".. عملية معقدة لزراعة صمام لقلب مسنة بالرياض

Print
بمساعدة الـ"إيكمو".. عملية معقدة لزراعة صمام لقلب مسنة بالرياض بمساعدة الـ"إيكمو".. عملية معقدة لزراعة صمام لقلب مسنة بالرياض
أجراها فريق طبي بمركز الأمير سلطان.. القسطرة عوضًا عن "المفتوح"

بمساعدة الـ

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، عملية معقدة وعالية الخطورة لمريضة تبلغ من العمر 75 عامًا، تتمثل في تدخل عن طريق القسطرة لعلاج تضييق شديد جدًّا للشريان التاجي الجذعي الرئيسي لعضلة القلب، بالإضافة إلى زراعة صمام لعلاج تضييق الصمام الأبهر الشديد.

وأجريت العملية عن طريق القسطرة لصعوبتها وخطورة إجرائها عن طريق عملية القلب المفتوح.

وقد تمت هذه العملية بمساعدة جهاز الأكسدة الغشائية بالتنظير الخارجي "إيكمو" الذي تمت زراعته في المريضة خلال العملية، وتمت إزالته بعد ساعة من انتهاء العملية.

وهذا النوع من العمليات يتطلب تواجد فريق طبي متكامل من جراحة القلب والقسطرة التداخلية، والتخدير، والتمريض، وفنيي الأشعة والأجهزة الطبية لعلاج صمامات وشرايين القلب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا

شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا