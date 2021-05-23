بمساعدة الـ"إيكمو".. عملية معقدة لزراعة صمام لقلب مسنة بالرياض

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أجراها فريق طبي بمركز الأمير سلطان.. القسطرة عوضًا عن "المفتوح"

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، عملية معقدة وعالية الخطورة لمريضة تبلغ من العمر 75 عامًا، تتمثل في تدخل عن طريق القسطرة لعلاج تضييق شديد جدًّا للشريان التاجي الجذعي الرئيسي لعضلة القلب، بالإضافة إلى زراعة صمام لعلاج تضييق الصمام الأبهر الشديد.

وأجريت العملية عن طريق القسطرة لصعوبتها وخطورة إجرائها عن طريق عملية القلب المفتوح.

وقد تمت هذه العملية بمساعدة جهاز الأكسدة الغشائية بالتنظير الخارجي "إيكمو" الذي تمت زراعته في المريضة خلال العملية، وتمت إزالته بعد ساعة من انتهاء العملية.

وهذا النوع من العمليات يتطلب تواجد فريق طبي متكامل من جراحة القلب والقسطرة التداخلية، والتخدير، والتمريض، وفنيي الأشعة والأجهزة الطبية لعلاج صمامات وشرايين القلب.