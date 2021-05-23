تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
من أين أبدأ بك يا محمد؟
-
السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى"
-
السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة"
-
السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟!
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
الزعيم الكوري الشمالي يظهر للعلن لأول مرة منذ شهر
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
"بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين
-
السبت 05 يونيو 2021 02:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
مصر آمنة من الفطر الأسود.. تفاصيل تطور إصابات المتعافين من كورونا بالهند
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 23 مايو 2021 09:08 صباحاً
79
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة
فيديو اليوم السابع
السبت 05 يونيو 2021 01:30 مساءً
السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ
فيديو اليوم السابع
السبت 05 يونيو 2021 01:14 مساءً
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر
فيديو اليوم السابع
السبت 05 يونيو 2021 01:14 مساءً
شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم
فيديو اليوم السابع
السبت 05 يونيو 2021 12:42 مساءً
السابق
بعد هروبه من اليابان.. كارلوس غصن يكشف حقائق تُذكر لأول مرة
التالى
لو بتشرب شاي بالنعناع وتلبس ضيق إلحق نفسك ???? مرض قاتل يهدد حياتك
Tweets by @3yonNews