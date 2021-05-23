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أميركي يفوز باليانصيب والجائزة "لا تصدق".. هل سيأخذ المبلغ كاملاً؟

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أميركي يفوز باليانصيب والجائزة "لا تصدق".. هل سيأخذ المبلغ كاملاً؟ أميركي يفوز باليانصيب والجائزة "لا تصدق".. هل سيأخذ المبلغ كاملاً؟
من بين أكبر الجوائز التي يفوز بها شخص واحد في المسابقة الشهيرة

أميركي يفوز باليانصيب والجائزة

حقّق مواطن أميركي أكبر أحلامه، وفاز بورقة يانصيب بقيمة 515 مليون دولار، وهي من بين أكبر جوائز اليانصيب التي يفوز بها شخصٌ واحدٌ في المسابقة الشهيرة.

وأعلنت شركة "ميغا مليونز" فوز مواطن أميركي من ولاية بنسلفانيا، بورقة يانصيب بقيمة 515 مليون دولار، وأكّد مسؤول في المسابقة أنها تعد ضمن أكبر 10 جوائز تمّ الفوز بها منذ انطلاق اليانصيب في 2002.

وأمام الفائز بورقة اليانصيب أكثر من خيار، الأول أن يقوم بأخذ كامل المبلغ المالي مرة واحدة، أو أن يتم دفعه له على سنوات، يتم الاتفاق عليها بين الطرفيْن.

ووفق "سكاي نيوز عربية" في حال اختار الفائز الحصول على المبلغ مرة واحدة، فإنه سوف يتسلم منه 349 مليون دولار تقريباً، والباقي سيتم دفعه كضرائب لكل من الفيدرالية، إضافة إلى حكومة ولاية بنسلفانيا.

ولم تعلن بعد شركة اليانصيب اسم المحل التجاري الذي تمّ شراء البطاقة منه.

واكتفت الشركة في بيانها بالإعلان عن قيمة الجائزة واسم الولاية، وقالت إنه سيتم الاعلان عن باقي التفاصيل خلال الاسبوع الحالي.

وفي عام 2014، فاز رجل من بيتسبرغ بجائزة 149 مليون دولار، وفاز سائق شاحنة في فيرجينيا في عام 2015 بجائزة 153 مليون دولار أثناء وجوده في بنسلفانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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