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ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 341 وفاة بالمكسيك و59 بمصر و41 بتونس

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ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 341 وفاة بالمكسيك و59 بمصر و41 بتونس ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 341 وفاة بالمكسيك و59 بمصر و41 بتونس

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 341 وفاة بالمكسيك و59 بمصر و41 بتونس

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و395330، ومجمل الوفيات إلى 221597.

وأشارت بيانات منفصلة نُشرت أخيراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من العدد الرسمي.

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 252690 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 186223 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14670 حالة بعد تسجيل 59 وفاة جديدة.

تونس

سجّلت تونس 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تونس و1266 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 12 ألفاً و182، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 234 ألفاً و99.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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