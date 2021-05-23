موجز "سبق" الأسبوعي: رفع تعليق سفر المواطنين للخارج.. وغضب سعودي عارم يطيح بـ"الوزير اللبناني المسيء" للمملكة

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اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمنشآت.. وتوقيف شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي

بمواكبتها الدائمة للأحداث الجارية، وسرعة محرريها في توفير كل المعلومات المتاحة عنها، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء عددٍ من الأحداث المحلية والدولية المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي منها، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وبدء انطلاق الرحلات الدولية من المطارات السعودية، بعد أكثر من 14 شهرًا من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار منع السفر المباشر أو عن طريق دولة أخرى إلى 13 دولة بينها إيران والهند وتركيا، وغضب سعودي عارم يطيح بوزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة؛ بعد إساءته وتهجمه على المملكة ودول الخليج، وتحقيق المملكة المرتبة الخامسة عالميًا من بين 140 دولة في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل.

ومن الأحداث المهمة التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا، اشتراط التحصين ابتداءً من أول أغسطس المقبل لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وتخصيص بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتطبيق "صحتي" يعلن أن العمر المسموح به لأخذ أي من جرعات لقاحات فيروس كورونا في السعودية هو 18 سنة ميلادية، والقبض على شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة، ووقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

إدانة وحشية إسرائيل

استهل الأسبوع أحداثه، الأحد، بإعلان الخطوط الجوية السعودية، إكمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت "الخطوط" جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول الآتية وعددها 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند.

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وعُقد الأحد أيضًا اجتماع افتراضي طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وذلك بدعوة من السعودية رئيسة القمة الإسلامية، وأدان البيان الختامي للاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، وطالب بضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين، محذرًا من الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل للحساسيات الدينية، وشدد البيان على عدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وأدان الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في فلسطين.

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انطلاق الرحلات الدولية

وشهد، الاثنين، بدء أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي؛ وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة، وأكد المسافرون حرصهم على تطبيق كل الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا، ونشر مطار الملك فهد الدولي بالدمام فيديو للحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية، بعد أكثر من 14 شهرًا من الإغلاق بسبب الجائحة، فيما حققت المملكة المرتبة الخامسة عالميًا من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وتقدمت 7 مراتب العام الحالي 2021 مقارنة عن أدائها للعام الماضي 2020.

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وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تصريحات وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، وفيما أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أن اتهام "وهبة" المملكة من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، شارك الآلاف من المغردين السعوديين، مئات الصور عن المدن السعودية؛ ردًّا على "وهبة"، الذي وصف المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأنه من أهل البدو، وردًا عليه أيضًا، تداول مغرّدون سعوديون صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلوسه في خيمة تراثية في محافظة العلا أثناء مشاركته في جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي.

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تكلفة الحجر المؤسسي

وأعلن وزارة الداخلية، الثلاثاء، عددًا من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، ويشمل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العامة، بينما كشفت الخطوط السعودية عن تكلفة الحجر المؤسسي "الفندقي" للقادمين إلى المملكة، الذي سيطبق على الفئات التي تنطبق عليها الشروط.

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وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، الأربعاء، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة، فيما بيّن تطبيق "صحتي" أن العمر المسموح به لأخذ أي من جرعات لقاحات فيروس كورونا في السعودية هو 18 سنة ميلادية، وما دون ذلك لا يسمح له بأخذ الجرعة، ومن جهة أخرى، تقدَّم شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني المسيء لـلمملكة ودول الخليج، باستقالته من منصبه ليضع نهاية للأزمة التي أثارها بتهجمه على دول الخليج.

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https://sabq.org/yVTtWd

انتظام العملية التعليمية

وشددت وزارة التعليم، الخميس، على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22 / 12 / 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، موضحة أن دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين سيكون لمن هو محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ، بينما أفادت هيئة الطيران المدني، بأن المحصّن لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة، مبينة في تغريدة عبر "تويتر" أن المحصن بالنسبة للمواطن والمقيم، هو كل من تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا"، وهو من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

https://sabq.org/QZXLmn

https://sabq.org/zqbpn7

وبعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، أعلن عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وقد دخل حيز التنفيذ في تمام الثانية صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، وفي أعقاب ذلك، فيما أكد الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف تلك الاعتداءات، وعلى صعيد آخر، أوقفت الجهات الأمنية في المملكة شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، استكملت الإجراءات النظامية بحقه.

https://sabq.org/28s96d

https://sabq.org/qGhvp2

https://sabq.org/SxYX8B

وصدر أمر النائب العام، السبت، بتحريك الدعوى الجزائية بحق الأشخاص الذين اعتدوا عمدًا على شخص داخل مسبح في إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض، والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبينما ‏كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة، مواطن أربعيني يدّعي أنه المهدي المنتظر، أشاد عددٌ من المغرّدين بيقظة رجال الأمن في المسجد الحرام بمن فيهم البطل وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، الذي برز اسمه بعد أن تصدّى بمساعدة زملائه للشخص، الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف.

https://sabq.org/3Y5Q4m

https://sabq.org/tn2MzD

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