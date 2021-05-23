فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

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هذا ما حدث لامرأة حامل بسبب الصدمة

دخلت لبؤتان في حلبة السيرك في روسيا، وبدأتا في التضارب واللعب معًا دون اهتمام بأوامر مدربهما، وحين رفع المدرب صوته وسوطه لفرض هيبته أمام الجمهور اندفعت إحداهما، وهاجمت المدرب بقسوة وسط هلع وفزع الجمهور.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث خلال عرض سيرك في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي روسيا.

ويُظهر شريط الفيديو لحظة مهاجمة اللبؤة "فيجا" لمدربها مكسيم أورلوف، وكانت اللبؤتان تزمجران بعنف وقوة، وقامت "فيجا" بغرس أنيابها في ساقه، وأسقطته أرضًا، وواصلت الاعتداء عليه، حتى تمكن من الإفلات منها، لكن بعدها بثوانٍ أسقطت "فيجا "المدرب مرة أخرى، وغرست أنيابها في يديه وساقيه، لكنه تمكّن من الإفلات منها للمرة الثانية.

وحسب وسائل إعلام محلية، أُصيب الجمهور بالفزع الشديد، وبدأ يسرع لمغادرة المكان، كما أن امرأة حاملاً عانت نوبة صرع من الصدمة.

ونقلت الصحيفة عن شاهدة العيان فيكتوريا قولها: "إن اللبؤتين كانتا هائجتين، وتزمجران بشدة".

وقد تم استدعاء سيارة إسعاف، ونُقل المدرب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكد الأطباء إصابة المدرب بجروح عدة في يديه وساقيه، وتم علاجه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدرب قوله: "إن ما حدث في ذلك اليوم نادر جدًّا، لكن الحيوانات حيوانات".

وقال مسؤول بالسيرك: "إن الحيوانات أُصيبت بالتوتر؛ لأنها لم تواجه الجمهور طوال فترة وباء كورونا، لكن اللبؤة (فيجا) لن تؤدي فقرات في السيرك مرة أخرى".