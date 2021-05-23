أخبار عاجلة

من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة" -
"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني -
أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة -
خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟! -
الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد -
الزعيم الكوري الشمالي يظهر للعلن لأول مرة منذ شهر -
"بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة

Print
وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة

وفاة والد شيخ شمل قبائل بني شبيل بصامطة

نعى الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل بمحافظة صامطة، والده الشيخ حسين، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلَّى على الفقيد الشبيلي عصر اليوم الأحد بمقبرة جاضع بني شبيل شرق محافظة صامطة.

يُشار إلى أن الفقيد والد كل من: أسامة الموظف في الدفاع الجوي، وعبدالله الموظف في إدارة خدمات المياه، وعلي الموظف في البريد السعودي، وحاتم الموظف في المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وحسان معلم بتعليم جازان.

و"سبق" التي آلمها النبأ تدعو الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته خاصة، وقبائل بني شبيل عامة، بالصبر والسلوان.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى"

بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى"

خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة"

خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة"

"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية