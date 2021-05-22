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أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية

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أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية
تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات

أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعية ميدانية ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقُّد سير العمل في المشاريع الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا لتوجيه أمير الرياض، سيرفع رؤساء البلديات الفرعية تقارير شهرية، تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، التي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية؛ لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.الرياض أمين منطقة الرياض أمانة الرياض منطقة الرياض أمين الرياض أمانة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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