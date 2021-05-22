أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني -
أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة -
خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟! -
الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد -
الزعيم الكوري الشمالي يظهر للعلن لأول مرة منذ شهر -
"بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين -
عاملون وأصول وعقود.. توجيه بنقل إدارة مطار المؤسس إلى "مطارات جدة" -
قطار الحرمين: وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة -
"هيئة الاتصالات" تنفّذ 970 جولة تفتيشية خلال مايو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا بصدد فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا

Print
أمريكا بصدد فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا أمريكا بصدد فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا
تشمل وقف التمويل وقروض المؤسسات الدولية

أمريكا بصدد فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا، يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية؛ بسبب أعمال العنف في تيغراي.

وبيّنت "بلومبرغ" أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده، أن يضيف ضغوطًا على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه على تعويض تأثير جائحة ، والصراع في منطقة تيغراي بشمال البلاد؛ ما سيُجبر رئيس الوزراء آبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلبًا بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل.

واجتاحت أعمال العنف تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وخلفت آلاف القتلى، وشردت مئات الآلاف الآخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفير "آل جابر" يعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة اليمنية

السفير "آل جابر" يعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة اليمنية

السفير "آل جابر" يعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة اليمنية

السفير "آل جابر" يعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة اليمنية

اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور

اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة