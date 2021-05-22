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العالمي "الطريفي" إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للأمم 2021

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العالمي "الطريفي" إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للأمم 2021 العالمي "الطريفي" إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للأمم 2021
يشارك كحكم تقنية الفيديو

العالمي

غادر، اليوم السبت، حكم الكرة الطائرة العالمي أمين الطريفي، إلى مدينة ميني في إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للأمم 2021 كحكم تقنية الفيديو التي ستنطلق 25 مايو (الجاري).

ويشارك في البطولة 32 منتخباً للكبار بواقع 16 منتخباً للرجال و16 منتخباً للسيدات، ويعد الطريفي من حكام النخبة العالميين، اذ بدأ التحكيم الدولي عام 2000 والتحكيم العالمي 2008.

وشارك "الطريفي" في نهائيات بطولة العالم 2011 في الأرجنتين، كما قاد العديد من المباريات المهمة في أولمبياد الشباب في سنغافورة 2010، ومواجهة ألمانيا وكوبا في الدوري العالمي 2013، ومواجهة البرازيل وروسيا في بطولة العالم تحت 23 سنة في القاهرة عام 2017.

وأكد "الطريفي" أن اختياره للمشاركة في هذه المناسبة العالمية دليل على الدعم الكبير والاهتمام الذي يجده الحكام السعوديون من قبل وزير الشباب والرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف: "لدينا العديد من الحكام المميزين على مستوى جميع الألعاب، وسبق لهم تمثيل المملكة في المحافل الدولية والقارية، وهذا يؤكد أن الحكام السعوديين لديهم الإمكانيات والخبرة لتحقيق النجاح في أي محفل عالمي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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