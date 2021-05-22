أخبار عاجلة

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق -
"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق -
جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم -
لتصبح الأولى عالميًّا.. المملكة تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي -
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير منطقة الرياض يعزي السفير "الراضي" في وفاة والدته

Print
أمير منطقة الرياض يعزي السفير "الراضي" في وفاة والدته أمير منطقة الرياض يعزي السفير "الراضي" في وفاة والدته

أمير منطقة الرياض يعزي السفير

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي في وفاة والدته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بالسفير، وسأل الله عز وجل أن يتغمد والدة السفير بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب السفير "الراضي" عن شكره وتقديره لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه، وألا يريه أَي مكروه.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني

"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني

أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة

أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة

خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟!

خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟!