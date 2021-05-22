أخضر الصالات يواجه الإمارات في ثاني مواجهاته في كأس العرب

★ ★ ★ ★ ★

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الأحد نظيره الإماراتي في ثاني مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة حاليًا في مصر، وتستمر حتى الـ30 من شهر مايو الجاري.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة الفرعية لمدينة حسن مصطفى الرياضية، وذلك بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد خلال الحصة إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة جزر القمر التي جرت أمس الجمعة، وتصحيحها، مع تنفيذ عدد من الجُمل الفنية التي سيركز عليها في مباراة الإمارات؛ لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت حضور ومتابعة رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد ناصر السعدي.

من جانبه، أكد مدرب الأخضر "فونسيكا " في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب الإمارات أهمية وصعوبة المباراة نظرًا لما يملكه المنتخب الإماراتي من إمكانيات وعناصر مميزة وقوية.

وأضاف بأن المنتخب الإماراتي سيدخل اللقاء رغبة في تعويض خسارته الماضية، والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

وتابع: "أنهينا تحضيراتنا للقاء، ونطمح من خلاله للفوز والاقتراب من التأهل للدور المقبل".

وأكد اللاعب ناصر الحارثي عزم اللاعبين على الظهور بالصورة المشرفة واللائقة، وتمثيل الوطن خير تمثيل، وتحقيق نتيجة إيجابية.

المنتخب السعودي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات