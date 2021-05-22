خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3655 إصابة جديدة بكورونا و521 بالأردن

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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3655 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1164149.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16158؛ فيما تم تسجيل 4778 حالة شفاء جديدة؛ مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1076804 حالات.

الأردن

سجلت الأردن 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 729706 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 709876 حالة شفاء بعد تسجيل 743 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9357 حالة.