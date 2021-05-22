"الصحة" تحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها

حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1142) حالة مؤكدة وتعافي (1089) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8815) حالة منها (1329) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (439847) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (423795) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (13) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7237) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (78608) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميعَ بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).