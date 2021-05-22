يضطر الجراحون لإزالة أنوف أو عيون المصابين به.. ما هو مرض الفطر الأسود؟

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انتشر بين 7.250 هنديًا مرضى بـ"كورونا"

تنتشر عدوى الفطر الأسود الضارة والقاتلة بكثرة في الهند، بعد تسجيل آلاف الإصابات بهذا الداء لدى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، لتتفاقم الأعباء الصحية في البلاد التي تواجه موجة جديدة من الوباء.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن داء الفطر الأسود هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويصاب الناس بداء الفطريات، الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين، التي تحتوي على مياه قذرة.

ويجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وقد يُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وتعد هذه العدوى قاتلة، إذ يموت أكثر من نصف من يصاب بها، ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54 في المئة.

ويكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام، بمجرد الإصابة، ولكن المرض ليس معديًا، وتتعامل الهند عادةً مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.

وبشكل عام، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

وبعد الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

ويلجأ الأطباء في هذه الحالة إلى وصف المنشطات، "ستيرويد"، لتقليل الاستجابة المناعية، لكن كلاهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه.

وتشير الأرقام في الهند إلى ما لا يقل عن 7.250 حالة، وفقاً لصحيفة هندوستان تايمز التي استشهدت بوثائق حكومية.

ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين توفوا على الصعيد الوطني جراء الفطر الأسود، ولكن صحيفة هندوستان تايمز قدرت ذلك بما لا يقل عن 219 شخصًا، وهو عدد من المرجح أنه أقل من الواقع.