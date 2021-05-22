أخبار عاجلة

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق -
"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق -
جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم -
لتصبح الأولى عالميًّا.. المملكة تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي -
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولة حسم اللقب لـ"الهلال".. وسط ترقب من "الاتحاد" و"الشباب"

Print
جولة حسم اللقب لـ"الهلال".. وسط ترقب من "الاتحاد" و"الشباب" جولة حسم اللقب لـ"الهلال".. وسط ترقب من "الاتحاد" و"الشباب"
في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جولة حسم اللقب لـ

تترقب جماهير الكرة مساء غد الأحد، لتعرف مصير مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الهلال في مواجهة التعاون، الفوز يكفي لتتويج الزعيم بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي؛ أما أي تعثر مع فوز المنافسين (الشباب والاتحاد) فسينتظر الجميع للجولة الأخيرة.

تقام مباريات الأحد جميعها في نفس التوقيت لضمان الشفافية؛ خصوصًا أن هناك ثلاثة فِرَق تتنافس على اللقب، و7 آخرين يخشون الهبوط.

سيواجه الاتحاد، فريق العين "الهابط رسميًّا"، من أجل تأكيد تأهله إلى دوري أبطال آسيا 2022، والقضاء على أي أمل للنصر، الذي يضرب موعدًا مع الوحدة.

ويواجه الشباب نظيره الفيصلي لأجل الحفاظ على أي أمل متبق له للمنافسة.

ستكون جولة الغد حاسمة لفِرَق ضمك والوحدة والفيصلي والرائد والقادسية وأبها والباطن؛ لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟