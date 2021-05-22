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لبنان.. إسعاف جمعية سبل السلام بالمنية ينفّذ 19 مهمة خلال أسبوع

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بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

لبنان.. إسعاف جمعية سبل السلام بالمنية ينفّذ 19 مهمة خلال أسبوع

قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، بتنفيذ 19 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وتقديم خدمات إسعاف جرحى السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى قيام جهاز الإسعاف بالتعاون مع قسم الصحة في قضاء المنية بـ15 مهمة تعقيم للأماكن العامة؛ في إطار خطة الاستجابة التي ينفذها جهاز إسعاف سبل السلام لمواجهة فيروس COVID-19.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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