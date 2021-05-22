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على مسافة 20 كم.. أحلام الزيد بطلة سباق "الرياض 2021" للدراجات الهوائية

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فيما حلّت سارة الماضي في المركز الثاني ومها الجعفري في المركز الثالث

على مسافة 20 كم.. أحلام الزيد بطلة سباق

تُوّجت المتسابقة أحلام الزيد بلقب بطولة سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي أقيم في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، بعد منافسة قوية من سارة الماضي التي جاءت في المركز الثاني؛ فيما حلت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحًا، على مسافة 20كم، واستمرت لمدة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر الفائزات في السباق.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال البطولة على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من المستجد (COVID-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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