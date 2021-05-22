"تويتر" تعيد فتح طلبات توثيق الحسابات بعد إغلاق دام لـ 4 سنوات

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توضيح معايير أهلية التحقق سياسة جديدة شكلتها التعليقات العامة

أعلنت شركة "تويتر" عن إعادة فتح باب طلبات توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، لجميع الحسابات بعد إغلاق دام نحو أربعة أعوام؛ بسبب انتقاداتٍ واسعةٍ حول سياسات برنامج التوثيق.

ويستطيع، الآن، أي مستخدم مستوفٍ لشروط التوثيق التقدم بطلب توثيق حسابه من خلال نافذة الإعدادات عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومن ثم "توثيق الحساب"، وتعبئة البيانات المطلوبة التي قد يطلب من ضمنها تقديم وثائق رسمية، وعقبها؛ سيتم التحقق من الطلب والرد حول إمكانية توثيق الحساب من عدمه.

وأكد "تويتر" أنه على مدار الأشهر العديدة الماضية عملت على توضيح معايير أهلية التحقق وأطلقنا سياسة جديدة شكلتها التعليقات العامة، وبدأت أيضًا في فرض هذه السياسة عن طريق إزالة شارة التحقق تلقائيًا من الحسابات التي لم تعد تفي بالمعايير المحدثة للتحقق، مثل تلك غير النشطة أو غير المكتملة.

وأكدت، في الوقت ذاته، امتنانها لجميع الذين شاركوا في فترة التعليقات العامة والأفكار المشتركة لدينا حول كيفية تحسين التحقق على Twitter.

وأضافت: يمثل طرح التطبيق اليوم المرحلة التالية في خططنا لتوفير المزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح للتحقق على Twitter أدناه، ونشارك المزيد حول عملية التطبيق هذه، وما هو التالي في عملنا لمساعدة الأشخاص على فهم الأشخاص الذين يتفاعلون معهم على Twitter.

وكشفت "تويتر" عن الحسابات التي تستحق للتأهل للتوثيق، والتي يجب أن تتوافق مع معايير إحدى الفئات الـست التالية: "الحكومية، الشركات والعلامات التجارية والمنظمات، المنظمات الإخبارية والصحفيون، وسائل الترفيه، الرياضة والألعاب، النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين".

يأتي ذلك بالإضافة إلى معايير الأهلية الخاصة بالفئة الموضحة في سياسة التحقق الخاصة بنا، والتي يجب أن يكون حسابك كاملاً، مما يعني أن لديه اسم ملف تعريف وصورة ملف شخصي وإما عنوان بريد إلكتروني مؤكد أو رقم هاتف، ويجب أن يكون الحساب نشطًا أيضًا خلال الأشهر الستة الماضية وله سجل بالالتزام بقواعد تويتر.

ولمزيد من المعلومات؛ يمكن قراءة المزيد حول الحسابات غير المؤهلة في السياسة.

وعن كيفية التقدم للحصول توثيق للحساب، أكدت "تويتر" أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيبدأ كل شخص على Twitter في رؤية تطبيق التحقق الجديد مباشرةً في علامة التبويب "إعدادات الحساب"، وإذا كان هذا التحديث اليوم، فلا داعي للقلق، فسيتم طرحه تدريجيًا للجميع للتأكد من أنه يمكننا مراجعة الطلبات في الوقت المناسب.

وبمجرد إرسال الطلب؛ فيمكنك توقع رد عبر البريد الإلكتروني من "تويتر" في غضون أيام قليلة، ولكن قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى بضعة أسابيع اعتمادًا على عدد التطبيقات المفتوحة في قائمة الانتظار، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فسترى الشارة الزرقاء تلقائيًا في الملف الشخصي.

وإذا لم تتم الموافقة على الطلب؛ يمكن إعادة تقديم الطلب بعد 30 يومًا من تلقي قرار عدم الموافقة على الطلب الأول.

جدير بالذكر أن "تويتر" كانت قد أوقفت برنامج توثيق الحسابات في شهر نوفمبر من العام 2017 بعد سلسلة من الانتقادات التي لحقتها في ذلك الوقت، كما أنها قد أكدت أن الغرض من التحقق أصبح مشوشًا، وكان من المفترض في الأصل أن تكون وسيلة لمصادقة هوية الحساب ولكن بمرور الوقت أصبح يُنظر إلى الشارة على أنها شيء مثل تأييد Twitter نفسه.