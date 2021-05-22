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بريطانيا.. انطلاق حملة على مطاعم "مكدونالدز" لدفعها على التخلي عن اللحوم في وجباتها

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بريطانيا.. انطلاق حملة على مطاعم "مكدونالدز" لدفعها على التخلي عن اللحوم في وجباتها بريطانيا.. انطلاق حملة على مطاعم "مكدونالدز" لدفعها على التخلي عن اللحوم في وجباتها
متظاهرون أغلقوا 4 مراكز توزيع تابعة للسلسلة

بريطانيا.. انطلاق حملة على مطاعم

أغلق متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات، اليوم السبت، أربعة مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم "مكدونالدز" للوجبات السريعة، مطالبين بأن تصبح نباتية بالكامل بحلول العام 2025.
وأوضحت مجموعة "أنيمل ريبيليين" أنها تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في هيميل همستيد وبيزينغستوك وكوفنتري ومانشستر الكبرى، جميعها في إنكلترا، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وقال أحد المتظاهرين في كوفنتري في مقطع نشر على تويتر: "نحن في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية وما زلنا نستهلك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكبنا".

وأكدت "مكدونالدز" أن مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليًا توقفا في عملياتها.

قال ناطق باسم المجموعة "نقوم بتقييم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا. نعتذر لزبائننا عن أي خيبة أمل نتسبب بها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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