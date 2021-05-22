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"حيوان مفترس مع طفلة".. مخالفة يرصدها "الفطرية" كاشفاً عن عقوبة مشددة

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"حيوان مفترس مع طفلة".. مخالفة يرصدها "الفطرية" كاشفاً عن عقوبة مشددة "حيوان مفترس مع طفلة".. مخالفة يرصدها "الفطرية" كاشفاً عن عقوبة مشددة
بلاغ تفاعل معه المركز بشكر صاحبه وأكد أنه جرى تحويله لاتخاذ اللازم

أوضح المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أنه رصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة.

وقال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية عبر حسابه على موقع "تويتر" رداً على بلاغ تلقاه من أحد المغردين: "‏شكراً لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ونقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم".

وجدد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشدداً على أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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