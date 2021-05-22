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اختتام "سراب الصحراء" بين القوات الجوية ونظيرتها الأمريكية.. سيناريوهات قتالية للتصدي للتهديدات

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تدريبات تهدف لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون

اختتام

اُختتمت مناورات التمرين المشترك سراب الصحراء (٣) بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية، يوم الأربعاء (١٤٤٢/١٠/٧هـ)، والذي شهد عددًا من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

وقد شاركت فيه منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة (ف-١٥ إس أي، ف ١٥ سي، تايفون، تورنيدو)، وكذلك منظومات (الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، والتزود بالوقود)، ومن الجانب الأمريكي منظومات (ف ١٥، ف١٦، ف١٨، الأيواكس).

ويبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

اختتام

اختتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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