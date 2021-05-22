رسميًّا البحرين تضع شروطًا جديدة للدخول إليها لهذه الجنسيات.. تعرّف عليها

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بداية من 23 مايو الجاري

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين، قرارات تخص إجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي؛ اعتبارًا من 23 مايو 2021؛ وذلك للمسافرين القادمين من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيرلانكا؛ حيث سيتم تفعيل العمل بهذا القرار بدءًا من اليوم الأحد 23 مايو 2021.

وهي كالآتي:

سيُسمح فقط للمسافرين المذكورين أدناه بدخول مملكة البحرين:

- دخول البحرينيين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو المسافرين الحاملين لتأشيرة عمل أو المسافرين المقيمين في البحرين.

- لن يتم السماح بدخول حاملي تأشيرة الزيارة، وهذا يشمل المسافرين الذين لديهم تأشيرة إلكترونية معتمدة مسبقًا بسبب تعليق التأشيرة عند الوصول مؤقتًا.

- الأشخاص الذين تم قبولهم للسفر، عليهم تقديم دليل على الحجر الصحي لمدة 10 أيام المحجوزة باسمهم في منشأة محددة من قِبَل الحكومة باستثناء المواطنين البحرينيين والمقيمين.

- الحد الأقصى المسموح به لوقت العبور في البحرين هو 12 ساعة، يجب على جميع المسافرين من الهند (فوق 6 سنوات من العمر) الذين يسافرون إلى البحرين، تقديم نتيجة اختبار COVID 19 RT-PCR سلبية من مختبرات معتمدة من ICMR مع رمز QR يمكن قراءته آليًّا مع اختبار/ عينة استغرقت ما لا يزيد على 48 ساعة قبل مغادرة رحلاتهم.

- جميع الركاب الذين يصلون إلى مملكة البحرين، عليهم الخضوع لسلسلة من اختبارات PCR (على نفقتهم الخاصة).

- يتعين على الركاب الذين يصلون إلى البحرين، تقديم دليل على الإقامة التي يملكها أو يستأجرها الراكب، أو تفوض العائلة الأولى أو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات بحجز الفنادق المدفوعة مسبقًا.