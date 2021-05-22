أخبار عاجلة

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق -
"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق -
جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم -
لتصبح الأولى عالميًّا.. المملكة تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي -
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ": إقناعك إخوانجيًّا بخطر الثورات مثل تبيانك لزوجتك منافع التعدد!

Print
"آل الشيخ": إقناعك إخوانجيًّا بخطر الثورات مثل تبيانك لزوجتك منافع التعدد! "آل الشيخ": إقناعك إخوانجيًّا بخطر الثورات مثل تبيانك لزوجتك منافع التعدد!
فيما أكد سابقًا مخالفة الجماعة للإسلام وموقف ولي العهد الشجاع في مواجهتهم

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن جلوسك مع إخوانجي "سيما السروري الأفعى الدفانة"، تبين له خطر الثورات والخروج على الحكام، كجلوسك مع زوجتك تبيّن لها منافع تعدد الزوجات.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها "آل الشيخ" اليوم السبت عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وكان "آل الشيخ" قد أكد في وقت سابق أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمد يدها مع "كل مخالف للإسلام ولكل من يخالف قول الله ورسوله ومن يخرجون من الإسلام"، لافتًا إلى تحلي ولي العهد بموقف شجاع في مواجهتها.

وأضاف: "هذه الجماعة مكشوفة منذ عقود؛ ففي عام 1954 أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بيانًا قالت فيه: إن جماعة الإخوان المسلمين يتسترون بالدين لكسب ثقة الناس فيهم، وإنها انحرفت عن منهج القرآن والسنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق

"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق

جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم

جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم