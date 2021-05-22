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الدفاع المدني اللبناني يُخمد حريقًا اندلع قرب مرفأ بيروت

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الدفاع المدني اللبناني يُخمد حريقًا اندلع قرب مرفأ بيروت الدفاع المدني اللبناني يُخمد حريقًا اندلع قرب مرفأ بيروت
النيران نشبت في أرض خالية مليئة بالأعشاب اليابسة

الدفاع المدني اللبناني يُخمد حريقًا اندلع قرب مرفأ بيروت

تمكنت قوات الدفاع المدني في لبنان من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم السبت قرب مرفأ العاصمة بيروت.

وبحسب " اليوم"؛ فقد أظهرت اللقطات عمود دخان كبيرًا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في أرض خالية مليئة بالأعشاب اليابسة قرب مرفأ بيروت، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن فِرَق الدفاع المدني تَمَكّنت من إطفاء النيران، والتحقيقات انطلقت للكشف عن أسباب الحادث.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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