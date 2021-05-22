مصر تتوسّط لتثبيت هدنة طويلة الأمد في غزة.. والمناقشات تشمل القدس

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إسرائيل تسمح بعودة الصيادين في القطاع إلى البحر

نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن دبلوماسي مصري، اليوم (السبت)، أن فريقين من الوسطاء المصريين موجودان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمواصلة المحادثات بشأن توطيد اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين هدوء طويل الأمد.

وذكر الدبلوماسي أن المناقشات تشمل تنفيذ إجراءات متفق عليها في غزة والقدس، بما في ذلك سبل منع الممارسات التي أدت إلى اندلاع القتال الأخير؛ وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف الدبلوماسي أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للصيادين في غزة بالعودة إلى البحر اليوم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يخض المسؤول، الذي فضل الكشف عن اسمه، في التفاصيل؛ لكونه يناقش مداولات تجري وراء الكواليس.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس بعد أن خلفت الحرب التي استمرت 11 يومًا أكثر من 250 قتيلًا - الغالبية العظمى من الفلسطينيين - وألحقت دمارًا واسع النطاق بقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.