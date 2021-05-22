4 طرق تتجنب بها الإصابة بـ"الفطر الأسود"

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المرض انتشر بكثافة في الهند.. وهذه أعراضه

ينتشر مرض "الفطر الأسود" بكثافة في الهند، تزامنًا مع تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" هناك.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة الهندية: يبدأ الفطر الأسود في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة، والأنف، وعظام الخد، وبين العينين، والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين، حتى بإمكانه الوصول إلى الدماغ.

وأضاف: يؤدي هذا السواد إلى تغير اللون على الأنف، وعدم وضعف الرؤية، وآلام في الصدر، وصعوبة في التنفس.

ويصاب المريض بالفطر الأسود من استنشاقه للعفن في البيئات الرطبة، كالتربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.

وبحسب منشور أوردته "We MD"، توجد أربع طرق لتجنب الإصابة بالفطر الأسود:

1. تجنب استنشاق الأبواغ:

حينما يتكاثر العفن يكوّن أبواغًا حتى تستطيع التنقل عبر الهواء، ومع صعوبة تجنب هذا الأمر يفضل تقليل فرص استنشاق مثل هذه الأشياء.

2. ابتعد عن الغبار:

عليك الابتعاد عن المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار أو التربة؛ مثل مواقع البناء أو الحفريات.

وإذا كان عليك التواجد في هذه المناطق، عليك ارتداء كمامة "N95".

3. تجنب استعمال المياه الملوثة:

وتشمل مياه الفيضانات، أو المباني التي تضررت بالمياه، خاصةً بعد الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الفيضانات.

4. ابتعد عن هذه الأعمال:

في حال معاناتك من ضعف جهازك المناعي، عليك التخلي عن عملك حال ارتباطه بالزراعة أو البناء.

أما إن كان من الصعب التخلي عن وظيفتك فعليك حماية نفسك بارتداء القفازات، والسراويل الطويلة بأكمامها الطويلة.

ويجب كذلك غسل الجروح أو الخدوش بالماء والصابون بأسرع ما يمكن.