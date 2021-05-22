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أمير منطقة المدينة ونائبه يعزيان ذوي الشيخ "المندهة"

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أمير منطقة المدينة ونائبه يعزيان ذوي الشيخ "المندهة" أمير منطقة المدينة ونائبه يعزيان ذوي الشيخ "المندهة"

أمير منطقة المدينة ونائبه يعزيان ذوي الشيخ

تلقى أبناء وأحفاد الشيخ عائض بن زيد المندهة -رحمه الله- تعازي ومواساة أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، في وفاة الشيخ محمد بن عائض المندهة، شيخ شَمِلَ قبيلة بني عزيز من مطير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من أمير منطقة المدينة المنورة، بذوي الفقيد؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

‫‫وتلقى أشقاء وأبناء الشيخ محمد بن عائض المندهة -رحمه الله- اتصالًا هاتفيًّا من نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، قدّم من خلاله تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء وذوي الفقيد.

‫وأعرَبَ أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه؛ على هذه اللفتة الحانية، التي ليست بمستغربة على أمير المنطقة ونائبه؛ مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم.

ووجّه أشقاء وأبناء الشيخ محمد بن عائض المندهة -رحمه الله- شكرهم وتقديرهم لكل من واساهم في الفقيد من محافظي منطقة المدينة المنورة، ومشايخ القبائل، وقبيلة بني عزيز، والقبائل الأخرى؛ مقدرين لهم ذلك، وسائلين الله تعالى أن لا يُريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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