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"الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي

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"الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي "الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي
تحت شعار "نحن جزء من الحل".. وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

يشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي، الذي يوافق اليوم السبت 22 مايو 2021، ويتّخذ من شعار "نحن جزء من الحل" موضوعًا رئيسيًّا لهذا العام.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، على حرص حكومة المملكة العربية على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الأحيائي، والتي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وأضاف الدكتور "قربان" أنه رغم التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، إلا أنه لا زال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية للبشر؛ مثل والغذاء والأدوية والطاقة وما إلى ذلك؛ الأمر الذي يتطلب منا العمل سويًّا كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية وخاصة للحد من تدهور التنوع الأحيائي، من خلال الكفّ عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك، مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر، وتلويث البيئات الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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