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بالصور.. شاهد الطائرة الجديدة للناقلات وهذا موعد صعود الركاب إليها

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تطير لمدة 8 ساعات متواصلة

بالصور.. شاهد الطائرة الجديدة للناقلات السعودية وهذا موعد صعود الركاب إليها

كشفت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات عن صور طائراتها الحديثة "A321XLR" التي تتمكن من الطيران المتواصل لمدة 8 ساعات طيران، والتي ستدخل الطائرة الخدمة التجارية في عام 2023 ميلادي، وستكون هي الأحدث في عائلة A320 ذات الممر الواحد ويعني رمز "XLR" هو القدرة على الطيران لمدة طويلة وإلى مدى بعيد؛ مما يمهد إلى دخول الطائرات المتوسطة إلى الممرات الجوية طويلة المدى، والتي كانت حكرًا على الطائرات طويلة المدى ذات الجسم العريض حتى الآن.

ويتسع تصميم الطائرة الجديدة لـ175 إلى 200 راكب، وهي تتضمن 3 مقصورات ذات درجات مختلفة؛ وهي: درجة رجال الأعمال التي تتميز بمقاعد مريحة، بالإضافة إلى الدرجة السياحية المتميزة والدرجة السياحية.

وسيتمكن نموذج "XLR" من التحليق إلى 4 آلاف و700 ميل بحري؛ أي ما يعادل 8 آلاف و700 كيلومتر.

وقد شهد معرض باريس الجوي إطلاق طائرة "إيرباص A321XLR"، وأعلنت إيرباص أنها تلقت أكثر من 450 طلبًا من الناقلات العالمية؛ ومنها الخطوط وطيران ناس.

وتراهن شركة "إيرباص" على أن هذه الطائرة هي التي سنسافر بها في المستقبل؛ فقد تطورت مجموعة الطائرات الخاصة بها من طراز "A320" على مدار الـ30 عامًا الماضية من خلال إضافة نماذج أكبر وأصغر قادرة على عبور القارات.

وطورت "إيرباص" أكبر طائرتها ذات الممر الواحد التي تعرف بـ"إيرباص A321" بشكلٍ تدريجي منذ أن حلقت لأول مرة في عام 1993؛ إذ إنها أضافت أجنحة صغيرة لمجسّمها في عام 2013، وأضافت محركات جديدة في عام 2016، كما تم تزويدها بخزانات وقود إضافية في عام 2018.

يذكر أن شركة إيرباص أعلنت أرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب - عند 618 مليون يورو بانخفاض 90%؛ مما يعكس انخفاض تسليم الطائرات التجارية، لكنه يشمل أيضًا 1.1 مليار يورو من المخصصات المتعلقة بالوباء.

كما أعلنت الشركة الأمريكية المنافسة "بوينج" عن خسارة سنوية قدرها 13.8 مليار دولار لقسم الطائرات التجارية، مع انخفاض الإيرادات إلى النصف بسبب الوباء.

بالصور.. شاهد الطائرة الجديدة للناقلات السعودية وهذا موعد صعود الركاب إليها

بالصور.. شاهد الطائرة الجديدة للناقلات السعودية وهذا موعد صعود الركاب إليها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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