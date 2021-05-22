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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية
الحادث نجم عن سوء الأحوال الجوية

مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

قتل قائد جيش نيجيريا اللفتنانت الجنرال إبراهيم أتاهيرو مع عشرة ضباط في تحطم طائرة عسكرية كانت تقلّهم أمس بالقرب من مطار كادونا في شمال البلاد؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح الجيش في بيان أنّ الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كادونا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنّه فتح تحقيقًا لجلاء ملابسات الحادث.

ومن جهته أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن حزنه العميق لمقتل قائد الجيش.

وقال "بخاري": "إنّها ضربة قاتلة تلقّيناها في وقت توشك فيه قواتنا المسلّحة على القضاء على التحدّيات الأمنية التي تواجهها البلاد".

وتزامن مقتل "أتاهيرو" مع معلومات عن احتمال وفاة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة أبو بكر شكوي، بعد إصابته بجروح خطرة مساء الأربعاء الماضي في اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرّد إرهابي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص وهجّر نحو مليونين آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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