لكل منهن وظيفة.. 4 شقيقات يستثمرن مؤهلاتهن في مطعم فاخر "فيديو"
"نورة" و"ندى" و"نهى" و"نوف"، أربع شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مشروع عائلي، مطعم فاخر تَخصص في تقديم أصناف الإفطار والغداء منذ عام ونصف، وقُسمت مهام العمل والوظائف بينهن بتخصص وهواية وفن.
وفي التفاصيل -بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع"- كشفت الشقيقات عن خطط طموحة وأهداف لهن بالتوسع في هذا المشروع العائلي والمشاركات الخارجية في الفعاليات، واستقطاب السياح ضمن حملة #مستقبلك_سياحة.
وتقوم "نوف سلامة" -وهي الأخت الصغرى- باستقبال العملاء وسماع ملاحظتهم والآراء، وعن دورها تقول: "أنا إنسانة اجتماعية وأحب الناس والحديث معهم، أقوم باستقبال الزبائن".
بينما تخصصت "ندى" الفتاة الوسطى، في طبخ وإعداد الأطباق بأصناف متعددة، وعن مهمتها تقول: "التفاصيل الدقيقة للأكلات معمولة بكل حب وشغف واهتمام".
وتكفّلت "نورة" بدخل المطعم والأمور المالية.. وعن عملها، أوضحت: أدير الشؤون المالية والرواتب؛ بينما أختي "نوف" مسؤولة عن التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، و"نهى" للتعامل مع الجهات الحكومية وتخليص التأشيرات والتصاريح الحكومية.