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وسط ساحتين يفصلهما كيلومتر واحد.. مدريد تتحصن في انتظار بطل "الليغا"

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وسط ساحتين يفصلهما كيلومتر واحد.. مدريد تتحصن في انتظار بطل "الليغا" وسط ساحتين يفصلهما كيلومتر واحد.. مدريد تتحصن في انتظار بطل "الليغا"
"الملكي" يحتاج للفوز وفي نفس الوقت هزيمة جاره اللدود حتى يظفر باللقب

وسط ساحتين يفصلهما كيلومتر واحد.. مدريد تتحصن في انتظار بطل

واصلت السلطات في العاصمة الإسبانية، تطويق ساحتي نيبتونو وسيبيليس، اللتين تفصلهما مسافة تقل عن كيلومتر؛ لتجنب احتشاد الجماهير للاحتفال بقلب الدوري الإسباني لكرة القدم الذي ينافس عليه أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

واعتبارًا من الساعة السابعة مساء؛ سيجري نشر نقاط مراقبة في محيط الساحتين وكذلك حاويات لمنع الدخول إليهما.

وتُعد ساحتا نيبتونو وسيبيليس، الواقعتان وسط العاصمة، ويفصل بينهما نحو 700 متر، هما نقطتا الاحتفال لجماهير الأتلتي والريال، على الترتيب.

ووفق وكالة "أفي"؛ ستدفع السلطات في العاصمة الإسبانية بـ600 فرد من الشرطة الوطنية و130 من شرطة البلدية للمشاركة في تأمين العاصمة ومنع التجمهر، كما ستكون هناك مراقبة في محطات مختلفة قد ينطلق منها المشجعون للذهاب إلى الاحتفال.

وسيكون هناك أيضًا تأمين في محيط ملعب ألفريدو دي ستيفانو؛ حيث ستقام مباراة ريال مدريد- فياريال، وملعب ثوريا الذي سيحتضن في نفس التوقيت لقاء بلد الوليد- أتلتيكو مدريد.

وسيتم تحديد بطل الليغا اليوم السبت، بناء على نتيجة هاتين المباراتين؛ حيث يحتاج "الملكي" للفوز وفي نفس الوقت هزيمة جاره اللدود من أجل أن يظفر باللقب؛ بينما سيتوج الأتلتي حالَ فوزه في مباراته، أو التعادل؛ شرط سقوط الريال في فخ التعادل هو الآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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