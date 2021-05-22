أخبار عاجلة

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق -
"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق -
جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم -
لتصبح الأولى عالميًّا.. المملكة تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي -
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40% -
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة -
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية -
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا

Print
رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا رحيل "مبتكر الأرز الهجين" في الصين عن 90 عامًا
قلّص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية

رحيل

توفي المهندس الزراعي يوان لونغبينغ، الذي اعتبر بطلًا قوميًّا صينيًّا على مساعدته في تطوير أرز هجين، وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، بعد بلوغه 90 عامًا.

وكان "لونغبينغ" المعروف في الصين بـ"مبتكر الأرز الهجين"، قد تمكن من زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وفارق "لونغبينغ" الحياة في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، وكان يعاني مرضًا غير محدد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن الأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقًا لخبراء، تمت زراعته لاحقًا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إلى "لونغبينغ" الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.

وذكرت الوكالة أن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد؛ مما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص

أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق

"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق

جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم

جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم