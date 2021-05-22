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أصيبوا بـكورونا ولم يلتزموا بالعزل .. شرطة جازان تضبط 54 شخص
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
"مرسول" يُثري بيئة العمل ويوزع سيارات على مندوبيه العاملين في التطبيق
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
جراحة دقيقة تنقذ حياة طفل بمستشفى الحبيب بالقصيم
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
لتصبح الأولى عالميًّا.. المملكة تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
دراسة: القيادة المتزنة في الطرق المزدحمة توفر الوقود من 10% إلى 40%
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
"بن حثلين": سنقضي في "المزاين" على سفهاء التفاخر بالقبيلة
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
وكيل "الشؤون البلدية والإسكان" يشيد بتجارب "ترميم" بالشرقية
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
"الزكاة" تعلن عن مزادين علنيين لبيع سيارات في "جمرك الطوال وميناء جازان"
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السبت 05 يونيو 2021 01:50 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تصوير جوي يظهر مشاركة الآلاف في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تشيكاغو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 22 مايو 2021 12:53 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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