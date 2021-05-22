أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي : أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ

Print
مفتي مصر: أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ مفتي : أخذ لقاح "كورونا" واجبٌ شرعيٌّ
أكد أن حفظ النفوس مقصد شرعي جليل

مفتي مصر: أخذ لقاح

أكد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام، أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" عند توفره يعتبر "واجبًا شرعيًّا".

وقال "علام": من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحته التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتها، وحسن تعاهدها، والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.

وأضاف وفق "أخبار اليوم": أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث اللقاحات الطبية، وما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس "كورونا" وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.

وأردف "علام": إذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار؛ فتشرع المبادرة حينئذ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المغرب يحظر الدخول والسياحة من 5 دول خليجية.. ومصر مسموح الدخول منها

المغرب يحظر الدخول والسياحة من 5 دول خليجية.. ومصر مسموح الدخول منها

مصر.. معاقبة 5 شيوخ "تجرأوا" على أحكام تلاوة القرآن

مصر.. معاقبة 5 شيوخ "تجرأوا" على أحكام تلاوة القرآن

أقدم بائع وردفي مصر ..أبو العلا تخطي ال70سنه ولسه بيشتغل وبيصنع البهجة

أقدم بائع وردفي مصر ..أبو العلا تخطي ال70سنه ولسه بيشتغل وبيصنع البهجة

الحرارة تصل (45) درجة مجدداً☀️ موجة طقس حارة تضرب مصر بداية من الثلاثاء وتحذيرات هامة من الأرصاد

الحرارة تصل (45) درجة مجدداً☀️ موجة طقس حارة تضرب مصر بداية من الثلاثاء وتحذيرات هامة من الأرصاد