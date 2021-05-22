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أمانة الشرقية تُغلق 16 منشأة وتحرّر 125 مخالفة

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أمانة الشرقية تُغلق 16 منشأة وتحرّر 125 مخالفة أمانة الشرقية تُغلق 16 منشأة وتحرّر 125 مخالفة
نفّذت 2800 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

أمانة الشرقية تُغلق 16 منشأة وتحرّر 125 مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2808 جولات رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ ما أسفر عن إغلاق 16 منشأة مخالفة، وتحرير 125 مخالفة، نظراً لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ "كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن المنطقة ومحافظاتها كافة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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