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لماذا تطالب الهند بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من ؟

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لماذا تطالب الهند بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا؟ لماذا تطالب الهند بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من ؟
رغم أنها الأشد فتكًا والأكثر مقاومة للقاحات

لماذا تطالب الهند بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا؟

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند طالبت بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من من مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع " اليوم"، أشارت المصادر إلى أن "السلطات الهندية طلبت من جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة جميع المحتويات المتعلقة بالسلالة الهندية لـ(كوفيد – 19) على الفور".

وتابعت: "طالبت الهند أيضًا بإزالة كل ما يدل على وجود هذه السلالة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، لم تسمّ رسميًّا أيًّا من أنواع فيروس كورونا بهذه الطريقة".

من جهتها قالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، مطلع مايو الجاري: إن "المنظمة أثارت تهديد سلالة ثلاثية الطور من فيروس كورونا من الهند"، مشيرة إلى أن الخبراء وصفوها بأنها "مدعاة للقلق على المستوى العالمي".

وتم العثور على السلالة الهندية لتكون مشابهة للفيروسات المعترف بها على أنها الأكثر عدوى أو فتكًا أو مقاومة للقاحات والعلاجات، والسبب في ذلك هو أن "العدوى المحورة تنتشر أسرع بكثير من السلالة الأصلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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