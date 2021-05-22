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سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس"

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سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس" سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس"
يُقام افتراضياً الثلاثاء برعاية "القصبي".. خبراء في يوم عالمي من أجل الصحة

سجّل من هنا..

دعت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، المهتمين، إلى التسجيل والمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت عنوان "القياس من أجل الصحة"، الذي يُقام افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، ومنظمات التقييس، وذلك ضمن مشاركتها دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 2021م.

وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيسلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع المترولوجيا "القياس والمعايرة"، وسيتضمن جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، إلى جانب ورشتَي عمل حول "القياس في المجال الصحي" و"القياس مُمكن للنمو الصناعي".

وأتاحت الهيئة للمهتمين والراغبين في المشاركة في فعاليات المنتدى وورش العمل المصاحبة له، التسجيل من خلال الرابط:

https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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